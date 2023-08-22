وفي اللقطات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بدا المنقذون وهم ينقلون ركاب التلفريك واحدا تلو الآخر.

وعلق 7 أطفال ومعلمهم منذ صباح الثلاثاء وهم في طريقهم إلى مدرستهم، في تلفريك على ارتفاع 270 مترا، بمنطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، وظلت الأزمة مستمرة حتى الليل.

وانقطع كابل من اثنين يحملان عربة التلفريك، التي ظلت معلقة بكابل واحد ومائلة بشكل خطير يهدد بكارثة في حال سقوطها في الوادي السحيق أسفلها.

وشارك في عمليات الإنقاذ قوة من الجيش وفريق كوماندوز، وسكان محليون من أصحاب الخبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، وطائرة هليكوبتر.

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون طفلا يتم سحبه إلى مكان آمن وهو معلق في حزام، وشوهد حبل لقوات الكوماندوز يتمايل في مهب الريح.

لكن مع حلول الليل، توقف الإنقاذ الجوي عبر المروحية بسبب الظلام، واستمر بطرق تقليدية أخرى، حيث كان المنقذون يتعلقون بكابل التلفريك السليم وصولا إلى العربة، وعودة إلى بر الأمان.

وقال مصدر أمني إن الجيش أرسل خبراء السير فوق الأسلاك إلى المنطقة الواقعة شمالي إسلام أباد، لإنقاذ الأطفال واحدا تلو الآخر من خلال نقلهم إلى منصة صغيرة موازية لعربة التلفريك.

وأبهرت جهود الإنقاذ البلاد، إذ تجمع باكستانيون أمام شاشات التلفزيون بعد أن عرضت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لعامل طوارئ متدل من طائرة هليكوبتر قرب عربة التلفريك الصغيرة، التي تلاصق فيها جميع ركابها الثمانية.

وأخيرا أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكار، إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن التلفريك.

وقالت السلطات الباكستانية إن قوات كوماندوز تابعة للجيش أنقذت الأشخاص، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن سكانا شاركوا في عملية الإنقاذ.

وهنأ كاكار الجيش ورجال الإنقاذ على نجاح المهمة.

وقال على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا: "شعرت بالارتياح عندما علمت أنه تم إنقاذ جميع الأطفال بنجاح وبأمان. عمل جماعي رائع من قبل الجيش وإدارات الإنقاذ وإدارة المنطقة وكذلك السكان المحليين".

وقال الجيش في بيان: "كانت عملية فريدة من نوعها وتطلبت الكثير من المهارة".