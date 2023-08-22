قتل 12 جنديا من جيش النيجر في كمين نصبه مسلحون، بمنطقة تيلابيري جنوب غربي البلاد التي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.
وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين، الأحد، في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتا إلى "مقتل 12 من جنودنا"، وموضحا أن رد الجنود "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.
ودفنت الجثامين في حضور الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري، وفق المصدر نفسه.
توتر
- تقع منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الذي يشكل معقلا لمسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة و"داعش" في منطقة الساحل.
- الأسبوع الماضي، قتل 17 جنديا نيجريا على الأقل وأصيب 20 في كمين لمسلحين بمنطقة تورودي قرب الحدود مع بوركينا فاسو، حسب وزارة الدفاع، قبل أن يتمكن الجنود من تدمير دراجات نارية استخدمها المهاجمون.
- شكل تدهور الوضع الأمني في النيجر أحد الأسباب التي ذكرها أعضاء النظام العسكري، لتبرير انقلابهم على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.