وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين، الأحد، في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتا إلى "مقتل 12 من جنودنا"، وموضحا أن رد الجنود "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.

ودفنت الجثامين في حضور الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري، وفق المصدر نفسه.

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