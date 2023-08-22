أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، الثلاثاء، إحباط محاولة "مخربين" أوكرانيين اختراق الحدود.
تفاصيل المحاولة الأوكرانية
- قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز: "حاول مخربون أوكرانيون اختراق حدود البلاد في منطقة كليموفسكي"، وفقما أوردت وكالة "فرانس برس".
- أشار إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني صدت الهجوم.
- لفت المسؤول المحلي إلى أن جرى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين".
- لم يتضح على الفور حجم الهجوم في منطقة بريانسك.
هجمات متكررة
- أفادت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا بتعرضها لقصف وهجمات متكررة من جانب القوات الأوكرانية.
- شملت تلك الهجمات توغلات عرضية عبر الحدود من جانب مسلحين موالين لأوكرانيا.
- نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات وألقت باللوم على جماعات روسية معارضة للرئيس فلاديمير بوتين.