نشرت أوكرانيا العديد من الآليات العسكرية الروسية التي دمرتها أو استولت عليها خلال الحرب في كييف، في خطوة تأتي ردا فيما يبدو على عرض موسكو آليات تعود لأوكرانيا من صنع غربي استولت عليها خلال القتال.