وقال سوبيانين على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ تحركت للاستجابة للحادث.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".

وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها توثق تصدي الدفاعات الجوية الروسية للمسيرات التي استهدفت موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت تصدي الجيش لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود مساء الإثنين.

وذكر الجيش في بيان أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في المياه حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، على بعد 40 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة القرم.