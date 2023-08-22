وجاء ذلك بعدما اتهمت موسكو كييف بشن هجوم في عمق الأراضي الروسية، باستخدام طائرة مسيّرة.

وتظهر الصور التي نشرها مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، ألسنة اللهب تلتهم القاذفة الاستراتيجية الروسية "توبوليف تي يو 22 إم"، على أرض مطار.

وكانت كييف قالت في وقت سابق إن روسيا استخدمت القاذفة الاستراتيجية الروسية المذكورة، المتمركزة في مطار سولتسي، في قصف الأراضي الأوكرانية بصواريخ كروز من طراز "كيه إتش 22".

ونسب المسؤول الأوكراني إلى وسائل إعلام روسية، نشرها صورا تتحدث عن احتراق القاذفة بعد هجوم بطائرة مسيّرة على مطار سولتسي، في مقاطعة نوفغورود غربي روسيا، السبت.

ولم يشر المسؤول الأوكراني صراحة إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم.

وانتهجت أوكرانيا سياسة ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية خلال الأشهر الماضية، لكن من دون الإعلان صراحة عن تبني تلك العمليات.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة واحدة تضررت من جراء الهجوم من دون تحديد نوعها، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا في المطار الذي يبعد مئات الأميال عن الحدود الأوكرانية، حسب موقع "نيوزويك" الأميركي.

وذكرت تقارير أن القوات الجوية الروسية نقلت عددا من القاذفات الموجودة في ذلك المطار عقب الهجوم، إلى قاعدة في القطب المتجمد.

واعتبر معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، أن الهجوم على مطار سولتسي، عرّض وزارة الدفاع الروسية لانتقادات شديدة من المدونين العسكريين.