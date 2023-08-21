ذكرت وكالة الأمن الأوكرانية، الإثنين، أنها اعتقلت جاسوسا يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
انفجار المطعم قتل 11 شخصا
- أوضحت وكالة الأمن الأوكرانية في بيان أن الجاسوس، الذي كان يعمل محاميا في منطقة كراماتورسك في دونيتسك، عاش بين عامي 2019- 2022 داخل الأراضي الروسية، على ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
- قالت: "إنه كان على اتصال مع جهاز أمني في الدولة المعتدية" في إشارة إلى روسيا.
- شهدت كراماتورسك هجوما صاروخيا داميا على مطعم بيتزا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
- ذكرت الشبكة البريطانية أنه جرى القبض على هذا الشخص قرب المطعم المستهدف في يونيو الماضي.
- نشرت المخابرات الأوكرانية صورة تظهر اثنين من عناصرها وهما يمسكان بالمتهم الذي بدا مسنا.
- اتهمت المخابرات الأوكرانية الشخص بأنه جمع معلومات حول تحركات القوات عبر نقاط التفتيش على الجبهة قرب كراماتورسك ونقلها إلى المخابرات الروسية.
- يواجه هذا الرجل عقوبة السجن التي تصل إلى 15 عاما.
- قالت المخابرات الأوكرانية إنها جمعت أدلة تدين هذا الشخص، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية وبطاقات مصرفية تلقى عبرها دفعات مالية من جانب روسيا.