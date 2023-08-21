وتابعت ماليار لمحطة التلفزيون الوطنية: "الوضع في اتجاه كوبيانسك صعب، العدو لا يتخلى عن خططه للمضي قدما ويستدعي قوات إضافية".

وأضافت: "نحن واثقون من قواتنا لكن الوضع صعب للغاية عليهم، والعدو لا يتقدم هناك".

وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية تتقدم جنوبي باخموت، وحررت 3 كيلومترات مربعة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة على الوضع في الجنوب حيث تحاول القوات الأوكرانية شق صفوف القوات الروسية والوصول إلى بحر آزوف.

وأضافت: "يجب ألا نقلل من شأن العدو، علينا جميعا التحلي بالصبر ودعم قواتنا المسلحة".

وقال الجيش الأوكراني، الخميس، إنه حقق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية انطلاقا من قرية أوروجين التي حررها مؤخرا.