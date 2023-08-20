وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إنه يشتبه بأن عبوة ناسفة انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، بحسب رويترز.

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المتشددين منذ العام الماضي عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان والحكومة الباكستانية.

وأعلنت جماعات أخرى، من بينها تنظيم داعش، المسؤولية عن بعض الهجمات، منها انفجار كبير استهدف تجمعا سياسيا في خيبر باختون خوا نظمته جماعة دينية في الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصا.