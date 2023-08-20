قال رومان ستاروفويت على تلغرام:

إن ثمة "هجوما أوكرانيا بطائرة بلا طيار في كورسك".

وفق المعلومات الأولية، تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح.

أصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة من شظايا الزجاج ولمسعفون موجودون في المكان.

وتبعد كورسك حوالى 90 كيلومترا فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

إحباط هجوم آخر على موسكو

من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو وبأن الهجوم أحبِط.

وقال على تلغرام:

تم اعتراضها بواسطة قوات الدفاع الجوي.

وكالة تاس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الروسية أن المسيّرة رصِدت فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو، بينما كانت متجهة نحو العاصمة.

قالت الوزارة إنها دُمرت بوسائل إلكترونية وتحطمت في منطقة مهجورة دون التسبب في أي إصابات أو أضرار، منددة بمحاولة "هجوم إرهابي" من جانب "نظام كييف".

كما ذكرت تاس أن مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو اللذين يخدمان العاصمة الروسية قد أغلقا موقتا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعترضت أمس السبت عدة طائرات أوكرانية مسيرة حاولت استهداف العاصمة الروسية، كما دمرت صاروخا حاول استهداف شبه جزيرة القرم، فيما سقطت طائرة رابعة مسيرة في مطار عسكري بمنطقة بيلغورود، وتسببت بأضرار طفيفة بطائرة مقاتلة كانت على أرض المطار.