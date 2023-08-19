وسلط تقرير بثه التلفزيون الحكومي في النيجر الضوء على الجهود المشتركة لمالي وبوركينا فاسو لدعم النيجر ونشر طائرات حربية داخل حدود النيجر.

وقالت "مالي وبوركينا فاسو حولتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر"، مشيرة إلى أن الطائرات مقاتلة من طراز سوبر توكانو.

وخلال اجتماع يوم الجمعة مع رئيس أركان مجموعة "إكواس" في غانا، لم يتم الكشف عن موعد التدخل العسكري الوشيك في النيجر، لكن الكتلة أعلنت أن قواتها العسكرية مستعدة للتدخل بمجرد إصدار الأوامر.

وأصدرت بوركينا فاسو ومالي، وكلاهما تحت قيادة عسكرية، بيانا لدعم النيجر ضد العملية العسكرية التي خططت لها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتغيير مسار الانقلاب في النيجر.

أطاح ضباط عسكريون بالرئيس النيجيري محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة وإيكواس وآخرين لإعادته إلى منصبه، مما دفع الكتلة إلى إصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.

وهدد وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي، بانسحاب بلاده من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مجددا دعمه الكامل للنيجر ضد أي "عدوان".

وتقاتل مالي وبوركينا فاسو والنيجر حركات التمرد التي تشنها الجماعات المتطرفة، وهو ما يزيد من انتشار الفوضى في الساحل وغرب إفريقيا.

ويقول المحلل السياسي التوغولي المتخصص في شؤون إفريقيا، محمد مادي غاباكتي، إن اندلاع حرب في النيجر يهدد منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

-الحرب تعني انقسام مجموعة إيكواس، تراجع قوتها بين التكتلات الاقليمية في القارة الافريقية.

-الحرب تهدد بتمدد نفوذ الجماعات الارهابية في حالة عدم حسم الحرب وإطالة أمدها.

- الحرب تشكل فرصة لمافيا السلاح والتجارة الغير مشروعة.

-الخطر الأكبر هو موجة لاجئين لا يمكن استيعابها في القارة، والتي تهدد لأوؤروبا بموجات كبيرة.

-فشل حسم معركة النيجر يهدد بتصاعد عمليات الجماعات المتمردة في دول غرب إفريقيا، ويجعل من استنزاف دول إكواس في نيامي، فرصة لدعم الجماعات المتمردة بالسلاح والمقاتلين.

-صراع النفوذ ومصالح الدول الكبرى قد يهدد بغطالة امد الحرب واتساع دائرتها، وما يشكل تهديد لوسط وغرب افريقيا.

-اطالة الصراع يعني استنزاف الاطراف المتحاربة اقتصادية، في ظل ما تعانية هذه الدول من فقر وتراجع اقتصادي كبير، وتركيز موارد الدول على شراء السلاح، مما يزيد من فاتورة الديون.

- فشل الحسم في النيجر، سوف يضع دول غرب إفريقيا في أزمة الشرعية وتكرار ظاهرة الانقلابات العسكرية، لذلك هدف "إيكواس" هو عدم تمدد عدوى الانقلابات في المنطقة.

قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان لموقع "سكاي نيوز عربية":

المشكلة ليست في مالي وبوركينا فاسو مغادرة "إيكواس"، المشكلة هي أن التفكك على طول الخطوط السياسية قد حدث بالفعل لدرجة أنهم على استعداد للنظر في مثل هذه الخطوة.

تمتد خطوط الصدع على طول الانقلابات العسكرية التي حدثت في العامين الماضيين.

عدم استعداد هذه الدول للتسامح مع الوجود الفرنسي والغربي الآخر، والانفتاح على عروض الأمن الروسية على الرغم من الأدلة على أن روسيا يمكن أن تكون مضرة بنفس القدر إن لم يكن أكثر لمصالحها.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي مجرد هيكل لتوجيه القضايا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية إلى عملية جماعية للتنسيق وحل العملية.

"إيكواس"، لم تكن فعالة بشكل خاص في معالجة أسباب المجموعة لعدم الاستقرار - الافتقار، والفساد المحلي، والتوترات الطائفية، وانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، والتمييز الحكومي ضد الأعراق، ومختلف أشكال الصراع الاقتصادي والاجتماعي، فالتماسك في دول المجموعة تماسكا سطحيا وهو الأخطر على بينتيها المؤسسية.

والسؤال الآن هو - هل العضوية الرمزية وظهور الوحدة يستحقان الحفاظ عليها؟ أم أنه من الأفضل السماح لمالي وبوركينا فاسو بالرحيل مؤقتا وإعادة قبولهما بمجرد أن يقررا أن التحالف مع فاغنر لم يعد في تفضيلهما؟

هل من الأفضل مراجعة ما الذي يجعل التحالف الدفاعي فعالا والتركيز على تصحيح المسار الأوسع وبناء العلاقات بين الأعضاء المتبقين لتجنب تكرار سيناريو مالي وبوركينا فاسو؟ في الوقت الحالي، تهدد احتمالات التدخل العسكري في النيجر أكثر من مجرد وجود هذين البلدين.

لن يفيد التدخل في حل مشكلة صعود التنظيم الإرهابي الدولي أو معالجة الخلافات والمشاحنات الطائفية أو تخفيف حدة التوتر بين بعض أجزاء بعض الدول وحكوماتها.

على العكس من ذلك، إذا كانت هناك حرب بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من ناحية، والنيجر / مالي / بوركينا فاسو / ربما غينيا كوناكري من ناحية أخرى، فإن هذه القضايا سوف تنفجر مما يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وعدد كبير من الصراعات الأصغر التي من المرجح أن لا يؤدي فقط إلى انهيار "إيكواس" كمنظمة ولكن إلى فشل معظم الدول الأعضاء وحل كياناتها السياسية.

من المحتمل أن تكون الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين غير مسبوقة في القارة في العصر الحديث، وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون أكثر فتكا من الحرب الأهلية الإثيوبية مع تداعيات إقليمية أكبر.

يحتدم الجدل حول ما إذا كان يجب التدخل داخل "إيكواس" وليس من الواضح أي جانب سوف يسود، ولكن يجب على الدول المعارضة لذلك محاولة إقناع المؤيدين برؤية عدم الاستعداد لصراع واسع النطاق وعواقبه على المدى الطويل.

سيؤدي فقط إلى ترسيخ جميع الأطراف ومن المرجح أن تؤدي مواقفهم الحالية إلى كارثة بدلا من النجاح.

كما يمكن أن يدفع المجلس العسكري في النيجر إلى اتخاذ إجراءات يائسة وخطيرة ويعرض للخطر الحكومة السابقة التي هي حاليا في موقع الرهائن.



يجب التعامل مع هذه الأزمة بعناية وتفكير، وليس بالعاطفة والاندفاع فقط لإظهار القوة. لا توجد محاسبة لمن، إن كان هناك أي شخص، سيكون له بالفعل تفوق عسكري - والسيناريو البديل، حيث لا أحد لديه القوة للانتصار وحيث تتدخل الجهات الأجنبية لتأجيج الصراع إلى أجل غير مسمى.