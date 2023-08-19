وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان:

منذ الساعة 01:00 اليوم، بتوقيت غرينتش، رصدت القوات المسلحة التايوانية 42 توغلا لطائرة تابعة للجيش الصيني.

من بين هذه الطلعات، اخترقت 26 طائرة عسكرية الخط الأوسط لمضيق تايوان.

شاركت 8 سفن صينية في التدريبات التي قالت وسائل إعلام رسمية صينية إنها تهدف إلى محاكاة "ظروف قتال حقيقية".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن "الجيش الوطني.. يراقب ويستخدم وسائل استطلاع لضبط (الوضع) بشكل صارم" مضيفة أنها أرسلت طائرات وسفن.

المناورات الصينية

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق السبت عن "بدء دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية لسلاحي البحر والجو في محيط جزيرة تايوان" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

نقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث العسكري شي يي قوله، السبت:

قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

المناورات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا والقتال في ظروف معارك حقيقية.

المناورات تهدف إلى أن تكون بمثابة تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية.

وتأتي التدريبات عقب توقف نائب الرئيسة التايوانية وليام لاي مرتين في الولايات المتحدة خلال رحلته إلى باراغواي، المرة الأولى في نيويورك في رحلة الذهاب ثم في سان فرانسيسكو لدى العودة إلى تايبيه.

محاولة للتأثير على الانتخابات التايوانية

قال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان اليوم السبت:

المناورات العسكرية الصينية ليست محاولة للضغط على الجزيرة فحسب.

المناورات تهدف أيضا إلى التأثير على الانتخابات المقرر إجراؤها بتايوان في يناير المقبل.

تايوان تندد بشدة

نددت تايوان بشدة السبت بإطلاق الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان:

وزارة الدفاع الوطني تندد بشدة بمثل هذا السلوك غير العقلاني والاستفزازي.

وزارة الدفاع سترسل قوات مناسبة للرد.. دفاعا عن الحرية والديموقراطية وسيادة تايوان.

إطلاق المناورات العسكرية في هذا الوقت لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضا على عقلية (الصين) العسكرية.

وتطالب الصين بالسيادة على تايوان ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها.

ودعت واشنطن إلى التزام الهدوء بشأن عبور لاي من البلاد، واصفة توقفه بأنه روتيني.