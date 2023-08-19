وسلط تقرير بثه التلفزيون الحكومي في النيجر الضوء على الجهود المشتركة لمالي وبوركينا فاسو لدعم قادة الانقلاب في النيجر ضد أي تدخل عسكري محتمل لقوة "إيكواس"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وجاء في التقرير: "مالي وبوركينا فاسو حولتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر".

وأبرز أن الطائرات، التي تم إرسالها، هي مقاتلات من طراز سوبر توكانو.

وأصدرت بوركينا فاسو ومالي، في وقت سابق، بيانا لدعم النيجر ضد العملية العسكرية التي تخطط لها مجموعة إيكواس.

إيكواس مستعدة للتدخل