وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".

وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

استهداف شبه جزيرة القرم

وتأتي المحاولة الأوكرانية الجديدة بعد نحو أسبوع من محاولة فاشلة لاستهداف جسر القرم بصاروخين من نفس النوع.

السبت الماضي، أعلنت الدفاع الروسية، تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين، مشيرة إلى أنه تم تحويل الصاروخ "إس-200"، المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية

أوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف الصاروخين الأوكرانيين واعتراضهما في الجو، ولم يتسببا بوقوع إصابات أو أضرار.

أحبطت القوات الروسية محاولة من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام 20 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.

أمس الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم.

صد هجمات أوكرانية

على صعيد العمليات العسكرية، صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا.