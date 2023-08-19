وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مسؤولين في المعهد تلقوا، في الصباح الباكر من يوم الخميس، مكالمة مجهولة أخطرتهم بوجود حافلة ركاب على طريق سريع قديم.

ولدى الوصول إلى المكان، تم العثور عن 137 مهاجرا (129 من مصر و8 من موريتانيا) بعدما تم التخلي عنهم، حسب ما نقلت صحيفة "يورو دوت إس يورو" في نسختها الإنجليزية.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في الأراضي المكسيكية، مرجحة أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن ضمن المهاجرين، جرى العثور عن قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وتم نقل جميع البالغين إلى مكتب محلي للمهاجرين لمواصلة الشؤون الإدارية، كما تم تزويدهم بالعناية الطبية، بينما تم نقل القاصرين إلى مكاتب "النظام الوطني للتنمية الأسرية المتكاملة" (DIF).