وتحدث سوليفان في مؤتمر صحفي من كامب دافيد، الجمعة، عن عدة ملفات أبرزها الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ فبراير 2022.

ولطالما ناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إمدادها بالمقاتلة "إف 16" المتطورة لمنحها ميزة قتالية أمام الهجوم الروسي.

وقال سوليفان: "خلال قمة مجموعة السبع عبر الرئيس جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود الحلفاء في تدريب الجنود الأوكرانيين لقيادة المقاتلات".

وتابع: "ما قمنا به هذا الأسبوع هو جعل ما قاله الرئيس رسميا، عبر تواصل (وزير الخارجية الأميركي أنتوني) بلينكن مع نظرائه الأوروبيين للعمل على التشاور مع الكونغرس قبل انتهاء التدريب، لإرسال الطائرات عبر طرف ثالث لأوكرانيا".

واعتبر أن "هذا هو المسار الطبيعي لما أعلنه بايدن في هيروشيما".

والجمعة قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن، إن الولايات المتحدة وافقت على تسليم هولندا مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا، في مكسب كبير لكييف.

وإلى جانب هولندا، أعلنت الدنمارك في يونيو الماضي أنها بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين، وأنها تدرس إمداد كييف بالمقاتلات.

لكن لم يتضح على الفور متى سيتسنى تسليم أولى مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال سوليفان إن واشنطن "تقوم بكل ما في وسعها لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد" الذي بدأ قبل أسابيع لاستعادة أراض سيطرت عليها روسيا.

وقال: "نثق في شجاعة القوات الأوكرانية في تحقيق تقدم بالميدان".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي: "لن نعلق على التقارير الاستخباراتية بشأن أوكرانيا، كانت هناك العديد من التحليلات في السابق بشأن كيف ستنتهي هذه الحرب، لكنها تغيرت مع الوقت بتغير المعطيات على الأرض".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات "إف 16" المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول إن واشنطن منحت البلدين الأوروبيين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات إلى أوكرانيا، عند حصول الطيارين على التدريب اللازم.

وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الهولندي والدنماركي، يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.