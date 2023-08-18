ويتخلل هذا الطريق مجموعة متنوعة من التضاريس، مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر.

ومن المفترض في هذه الحالات أن يخطط وكلاء النقل بدقة لكل جزء من الرحلة، مع مراعاة المتغيرات مثل الظروف الجوية، والكثافة السكانية، وسلامة البنية التحتية.

ووفقا لكريستينا جيندفيلي المتحدثة باسم شركة "أورلين لييتوفا" المشغلة للمصفاة فمن المتوقع وصول المفاعل في الوقت المحدد له يوم 18 أغسطس على الرغم من التأخير الحاصل.

ويبلغ طول المفاعل 100 متر وعرضه 6.5 متر وارتفاعه 10 أمتار، وسيتم استخدام المفاعل لتحديث مصفاة نفط مازيكياي.