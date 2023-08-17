وكتبت وزارة الدفاع الروسية في حسابها الرسمي بتطبيق "تلغرام": "هذه المدرعة تحولت إلى خردة. تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية أثناء القتال على جبهة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)".

ويظهر الفيديو المدرعة الأميركية "إم 113"، التي قدمت الولايات المتحدة العشرات منها إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب.

معلومات عن المدرعة الأميركية

بدأت الخدمة إبان حرب فيتنام.

جرى إنتاج أكثر من 85 ألف آلية منها.

تستطيع الآلية المدرعة استيعاب 13 جنديا.

يمكن إضافة العديد من الأسلحة إليها، مثل المدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع.

ومنحت الولايات المتحدة أوكرانيا أكثر من 200 ناقلة من هذا الطراز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لم تعد هذه الآلية المدرعة تساعد القوات المسلحة لأوكرانيا، فقد احتلت مكانها في حديقة باتريوت بارك ليطلع عليها الزوار".

وجاء عرض الناقلة خلال معرض عسكري دولي تنظمه الوزارة في الحديقة العسكرية "باتريوت بارك" بمدينة كوبينكا، التي تقع على بعد أكثر من 60 كيلومترا غربي موسكو.

وأضافت: "ناقلة الجنود المدرعة (إم 113) التي تم إنتاجها بموجب ترخيص أميركي في هولندا مخصصة لنقل الأفراد والدعم الناري".

والمدرعة "إم 113" واحدة من معدات عسكرية غربية مقدمة إلى أوكرانيا، آلت إلى روسيا في نهاية المطاف.

وتقول موسكو إن القائمة تشمل دبابات ومسيرات ومدرعات غربية، تابعة لفرنسا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى.

وتنظم موسكو هذا المعرض، على غرار الأسلحة الروسية المدمرة التي عرضتها كييف في ميدان بالعاصمة الأوكرانية بعد أشهر من اندلاع الحرب.