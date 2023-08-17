وكانت "تاس" قالت إن جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) أعد فرقة مؤلفة من 100 مقاتل أوكراني، من أجل "عمليات في إفريقيا تهدف إلى تدمير العلاقات بين موسكو ودول القارة".

وأوضحت "تاس" أنها تلقت معلوماتها من مصدر دبلوماسي عسكري لم تسمه، مشيرة إلى أن الجنود المختارين من "جماعات قومية أوكرانية" ومن "النازيين الجدد".

إلا أن المصدر البريطاني الرسمي أكد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المملكة المتحدة تشير بوضوح إلى أن هذه القصة ما هي إلا أحدث حلقة ضمن حملة روسيا القائمة على نظريات المؤامرة السخيفة".

واعتبر المصدر أن التقرير الروسي "لا أساس له من الصحة".

وكانت "تاس" قالت: "وفقا للمعلومات التي أكدتها عدة مصادر، شكلت الاستخبارات البريطانية الفرقة وأعدت لنشرها في قارة إفريقيا"، ووصفتها بأنها "فرقة تخريب واغتيال، في محاولة لمنع التعاون بين روسيا والدول الإفريقية".

وأضافت أن "حكومة كييف كلفت في يوليو الماضي جهاز الأمن القومي في البلاد وجهاز الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع، بمساعدة الاستخبارات البريطانية والقوة الجوية الخاصة البريطانية، في اختيار 100 مسلح من الجماعات القومية الأوكرانية ذوي الخبرة القتالية الواسعة".

وذكرت أن "مهمة الفرقة الأوكرانية ستكون شن هجمات تخريبية على منشآت البنية التحتية في إفريقيا، واستهداف قادة القارة الذين يتطلعون إلى التعاون مع موسكو".

روسيا وإفريقيا