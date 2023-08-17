وتظهر اللقطات المصورة عبر طائرة مسيّرة 3 قاطرات متوقفة على جانب سكة حديدية، ثم تظهر النيران مشتعلة في القاطرة الوسطى قبل أن تتوالى الانفجارات الضخمة.

ورصد الفيديو في إحدى اللقطات، كرة لهب ضخمة من جراء الانفجارات في القطار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القطار العسكري كان محملا بالذخيرة.

وأكدت أنها دمرته بقصف مباشر في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، المعروفة بأهميتها الصناعية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في وقت سابق أن دنيبروبتروفسك تعرضت لقصف صاروخي.

وأضافت أن نحو 10 آلاف شخص عانوا من انقطاع مؤقت في الكهرباء بعد أن ضربت الصواريخ الروسية المنطقة.

لكن الإعلام الأوكراني لم يأت على ذكر قصف قطار عسكري.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن قوات موسكو شنت هجوما ناجحا في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة، أن أوكرانيا فقدت 4 مركبات مدرعة من طراز "سترايكر".

وهذه أول مرة تعلن فيها روسيا أنها شنت ضربة على المركبات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى كييف.