وقالت وسائل إعلام تركية إن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) حددت المشتبه به، الذي حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار من خلال تقليد صوت الرئيس التركي.

ومستخدما صوت أردوغان، اتصل المشتبه به برجال أعمال من أكثر من 10 خطوط هاتفية مختلفة، تم شراؤها بأسماء أجانب.

وطالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه المحاولات، التي تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.

يشار إلى أن تطبيقات عدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها استحضار أصوات لأشخاص بعينهم وتركيبها على جمل ينطقها شخص آخر.

وتثير هذه التقنيات مخاوف من انتشار عمليات الاحتيال، عبر الأصوات المزورة.