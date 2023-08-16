وظهر محمد صلاح في شريط فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وهو يعلن إنشاء جبهة جديدة تسمى "جبهة التحرير الوطني (FPL)" في النيجر.

وتطالب الجبهة الجديدة بالإفراج عن بازوم واستعادة النظام الدستوري.

وصلاح من قبائل "التبو"، ويعرف عنه أنه من المؤيدين لبازوم واستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، وهذا هو الخلاف الذي نشب بينه وبين حركته السابقة.

وكان صلاح طرد الثلاثاء من اتحاد القوى الشعبية التي كان رئيسا لها، وهي حركة سياسية عسكرية أبرمت السلام مع حكومة النيجر في مايو الماضي.

وبررت الحركة الشعبية طرده من رئاستها، بـ"عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها"، و"عدم احترام النظام الداخلي والأساسي للحركة".

وكررت الحركة دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن، وهو الاسم الرسمي للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد بعد الانقلاب.

وأكدت أنها "مستعدة للانضمام إلى صفوف قوات الدفاع والأمن ‏في جميع الظروف للدفاع عن البلاد".

وأعقبت تصريحات صلاح، تحذيرات أطلقها عيسى بولا مستشار الرئيس النيجري المعزول بالذهاب إلى الحرب، والانخراط في عمل مسلح من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال بولا إن مجموعة "إيكواس" الإفريقية يمكنها التدخل عسكريا عبر عملية نوعية في القصر الجمهوري، وإنها "إذا لم تفعل ذلك فستفقد مصداقيتها في إفريقيا".

وكان قيادي سابق فيما يعرف باسم "ثورة الطوارق في النيجر"، أعلن مطلع أغسطس تأسيس "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية" في النيجر، للدفاع عن شرعية بازوم ونظامه.