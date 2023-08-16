يبدو أن الصين تبني مهبط طائرات في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا، وفقا لصور أقمار اصطناعية حللتها وكالة "أسوشيتد برس".
وجزيرة تريتون هي إحدى الجزر الرئيسية في مجموعة باراسيل، التي تقع على مسافة متساوية تقريبا من ساحل فيتنام وإقليم هاينان الصيني الموجود على جزيرة.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من شركة "بلانيت لابز بي بي سي" التي حللتها "أسوشيتد برس" أعمال البناء في مهبط الطائرات، التي ظهرت لأول مرة في أوائل أغسطس.
سيكون طول المدرج، كما هو مخطط حاليا، أكثر من 600 متر، وهو طويل بما يكفي لاستيعاب الطائرات المروحية والطائرات المسيرة، لكن ليس الطائرات المقاتلة أو القاذفات.
منطقة صراعات
- لا تتخذ الولايات المتحدة أي موقف من مطالبات الصين بالسيادة على البحر، لكنها ترسل بانتظام سفن بحرية في "عمليات حرية الملاحة" قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين.
- كانت تريتون محورا لإحدى تلك المهام عام 2018.
- الصين لديها ميناء صغير ومبان في الجزيرة منذ سنوات، جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات وأجهزة رادار.
- رفضت الصين الاتهامات بأنها تقوم بعسكرة الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 5 تريليونات دولار من التجارة سنويا، وتقول إن من حقها أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية.
- سيطرت الصين على جزر باراسيل بالكامل من فيتنام في نزاع بحري قصير عام 1974.