وهاجمت هذه المسيرات جسر القرم في يوليو 2023، وكذلك هاجمت السفن القتالية الروسية وناقلة النفط "SIG".

وكان جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، قد تعرض لهجوم، باستخدام "مسيّرات بحرية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة "مسيرات بحرية".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة RBC-Ukraine، الأوكرانية، قول مصدر أمني أوكراني، إن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.