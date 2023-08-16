وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02:00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "3 مركبات جوية من دون طيّار... في منطقة كالوغا".

وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد لسقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهي المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس والسابع منها، إضافة إلى يومي الخميس والسبت الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في 3 أغسطس إسقاط 7 مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.

وفي أواخر يوليو ومطلع الشهر الحالي، تمّ إسقاط مسيّرات أخرى فوق حي الأعمال في غرب موسكون وأدى الهجوم لتضرّر برج تجاري في حي موسكو سيتي.

كما أعلنت روسيا في مايو إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.