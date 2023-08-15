وأضاف بلينكن أن نهج واشنطن سيواصل تطبيق استراتيجية "الردع والضغط والدبلوماسية".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أنه تحدث الاثنين مع أسر بعض المحتجزين الأميركيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي إن أميركا سيكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار الاتفاق.

الصفقة الأميركية-الإيرانية

الأسبوع الماضي، اتضحت معالم صفقة مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، بموجبها ستفرج واشنطن عن 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات، مقابل إفراج إيران عن 5 أميركيين كانوا محتجزين لديها.

أبلغ مصدر رويترز الخميس بأن طهران ستسمح لأميركيين نقلوا من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.