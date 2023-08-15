وجوابا على سؤال بشأن الاتهامات التي يواجهها ترامب، ذكرت كلينتون، في حوار مع قناة "MSNBC" الأميركية:

لا أشعر بأي رضا.. أشعر بحزن عميق لأن لدينا رئيسا سابقا وجهت إليه اتهامات عديدة، أصابت صميم ديمقراطيتنا وجعلتنا نتساءل ما إذا كانت (ديمقراطيتنا) ستنجو أم لا.

لقد شرع في الاحتيال على الولايات المتحدة ومواطني أمتنا، واستخدم تكتيكات المضايقة والترهيب والتهديد.

لا أعلم إذا كان هناك أي شخص يجب أن يكون راضيا عن ما يحدث.

هذه لحظة مروعة لبلدنا، أن يتهم رئيس سابق بهذه الجرائم الفظيعة.

قد يكون الارتياح الوحيد هو أن النظام يعمل، وأن كل محاولات ترامب لإسكات الحقيقة ظهرت للعلن.. والآن يتم السعي لتحقيق العدالة.

ووجه القضاء في ولاية جورجيا، الإثنين، إلى الرئيس الأميركي السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وندد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا، معتبرا أنها "زائفة".

ومنذ هزيمته في عام 2020، أدلى المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، مرارا وتكرارا بادعاءات مفادها أن الانتخابات الرئاسية شابها تزوير واسع النطاق.