وأضاف التقرير أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

وأشار التقرير إلى احتجازهم في فبراير بموجب قانون الأسرار الرسمية على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن التي لديها مسؤولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.

ولم يكن لدى شرطة العاصمة البريطانية تعليق بعد عندما تواصلت معها رويترز.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه تم اليوم توجيه تهمة حيازة وثائق هوية "بنية غير لائقة" ، ويُزعم أنهم علموا أنها مزيفة.

تشمل الوثائق:

جوازات سفر

بطاقات هوية

وثائق أخرى للمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

المتهمون الثلاثة هم:

أورلين روسيف، 45 عامًا، من جريت يارموث، نورفولك

بايزر جامبازوف، 41 عامًا، من هارو، شمال غرب لندن

كاترين إيفانوفا، 31 عامًا، من نفس عنوان هارو

وعاش الثلاثة في بريطانيا لسنوات وعملوا في مجموعة متنوعة من الوظائف، ويعيشون في سلسلة من العقارات في الضواحي.

وأشارت البي بي سي إلى أن لدى روسيف تاريخ من التعاملات التجارية في روسيا، وأنه انتقل إلى بريطانيا في العام 2009 وقضى 3 سنوات في العمل في دور تقني في الخدمات المالية.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة للمحاكمة في أولد بيلي بلندن في يناير المقبل.