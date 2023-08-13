وقع الهجوم في مرقد شاه شيراغ، الذي كان هدفا لهجوم آخر وقع في أكتوبر، عندما أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" النار وقتلوا 15 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن القتلى اثنان من خدمة المرقد وزائران، مشيرة إلى أن حالة المصابين حرجة.

من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء "تسنيم" إن أحد المهاجمين اعتقل في حين لاذ الآخر بالفرار.

الهجوم الأول

وفي يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما علنا لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز، الذي وقع في أكتوبر.

ولم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علما أن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.

والشهر الماضي ذكرت "إرنا" أن المدانين أعدما فجر الثامن من يوليو في شارع قريب من الضريح، الواقع في شيراز عاصمة محافظة فارس.

ويعود أول هجوم تبناه تنظيم "داعش" في إيران إلى عام 2017، عندما هاجم مسلحون وانتحاريون مبنى البرلمان في طهران وضريح روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة عشرات آخرين.