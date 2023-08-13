وقالت الوزارة إنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود وإسقاط طائرة مسيرة رابعة فوق منطقة كورسك.

وأضافت أن هذه الحوادث لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار.

وزادت الضربات الجوية بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو.

وتعرضت مناطق مدنية في العاصمة الروسية للقصف بعد ذلك في مايو، كما تم استهداف منطقة تجارية في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر.

خيرسون