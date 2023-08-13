أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة من قبل أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في منطقة بيلغورود.
وذكر البيان: "قرابة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وتابع: "كشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة ودمرتها فوق أراضي منطقة بيلغورود".
وأوضحت الوزارة: "لم تقع إصابات ولا أضرار"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش).
وتقع منطقة بيلغورود في جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.
وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالتصدي لهجوم أوكراني بمسيرة على منطقة كورسك غربي روسيا.
خيرسون
- أفاد مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخر نتيجة قصف القوات الروسية لبلدة ستانيسلاف أدى إلى تضرر 5 مباني سكنية خاصة.
- ذكر يرماك أنه نتيجة قصف بلدة شيروكا بالكا في خيرسون، قتل 3 اشخاص وتم نقل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا إلى المستشفى.
- السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: القوات الاوكرانية تقصف مقر المساعدات الإنسانية في بلدة أليشكي في منطقة خيرسون وتدمره، مستخدمة قذيفة من العيار الثقيل.
- ذكرت وسائل اعلام روسية ان الجيش الروسي دمر موقع للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، ما أدى الى مقتل عدد من المسلحين والجنود.