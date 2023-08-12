تفاصيل الزيارة

قال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن بازوم تلقى زيارة من طبيبه اليوم".

أضاف أن الطبيب"جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية".

وأضافت أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.