تفاصيل التسرب

ذكر التلفزيون الصيني أن الحادث وقع في شينغتاي بإقليم خبي، شمالي الصين.

أضاف أن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف.

لفت إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأنه يجري التحقيق في ملابساته.

نُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر.

عبر كثيرون عن قلقهم من التسريب.

كتب أحد مستخدمي الإنترنت "أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك".

حوادث متكررة الحدوث

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية، وفق "رويترز".

وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في يونيو الماضي، إلى إجراء تعديل في قوانين السلامة في أنحاء البلاد بعدما أودى أحد أشد انفجارات الغاز منذ سنوات بحياة 31 شخصا في شمال غرب الصين.