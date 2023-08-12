وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس، أبرز معالم فرنسا السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.

وصرحت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".

وأجلي الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.

لكن في وقت لاحق، قال مصدر أمني إن الشرطة سمحت للزائرين بالعودة إلى البرج، بعد نحو ساعتين من إخلائه.

وأضاف المصدر: "كان بلاغا كاذبا، يمكن للناس العودة إلى الداخل".

ويعود إنشاء برج إيفل إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر.