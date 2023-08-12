وأعلنت مقاطعة ماوي عن عدد الوفيات الجديد في التاسعة مساءً ليرتفع من الرقم السابق البالغ 67.

كان الحاكم جوش غرين قد حذر في وقت سابق من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال من الساعة 10 مساءا وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.

قال غرين لموقع هاواي نيوز ناو: "سيكون التعافي معقدًا بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمر خطير للغاية".

وقال ريتشارد بيسين جونيور، عمدة مقاطعة ماوي، إنه تم نشر كلاب بوليسية للبحث عن جثث القتلى.

كان سكان ماوي قد بدأوا بالفعل العودة إلى أحيائهم ليعثروا على هياكل سوداء من السيارات المحترقة.

وشوهد مبنى تلو الآخر من المنازل والشركات وهي مسواة بالأرض، كما أعمدة الهاتف المحترقة، وأعمدة المصاعد التي يغطيها الرماد تبدو من المباني السكنية التي كانت قائمة ذات يوم.