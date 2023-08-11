وأشارت مصادر إلى أن المعركة مستمرة حتى الساعة، بين القوات الأزوادية والقوات المالية.

وقال محمد المولود رمضان، الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي الدائم من أجل السلم والأمن والتنمية من الهيئة التنسيقية لحركات أزواد، لموقع سكاي نيوز عربية: "الهجوم كان من طرف الحكومة المالية، وهو بالنسبة لنا خرق واضح للهدنة واتفاق السلام، ومنذ اللحظة، نحن في حالة حرب مع القوات المالية وقوات فاغنر".

وأضاف رمضان: "قواتنا تصدت بقوة للهجوم، وتراجعوا إلى الخلف. نتوقع عدة معارك قادمة في الأيام المقبلة".

وأوضح مصدر قريب من جبهة القتال، أن "زوابع مرفقة ببوادر أمطار أوقفت المعركة، إضافة إلى حلول الظلام، وقد تستأنف في أي وقت لأن قوات فاغنر لديهم كاشفات ضوئية تتيح لهم خوض المعارك في الليل".

تهديد اتفاق السلام في مالي