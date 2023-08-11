ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.

وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الفدرالي ديفيد فايس يحقق سلفا في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".

واكد الوزير أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل الى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعيا عاما خاصا.

وتابع غارلاند: "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة".

ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.

ويتهم هانتر بايدن (53 عاما) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمنا للمخدرات.

ويستهدفه الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون منذ أعوام، متهمين إياه بالفساد ومؤكدين أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنب إصدار عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.