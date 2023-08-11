وكان مسؤول نيجيري ومصدر في جيش الكوت ديفوار قد قالا إن الاجتماع سيُعقد غدا السبت في غانا.

وفي وقت سابق الخميس، أمرت (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وقال الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة، إنه يؤيد قرارات إيكواس بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى "حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه".

وقال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، يوم الخميس، إنه يعتبر احتجاز بازوم "عملا إرهابيا". ووعد بأن تشارك بلاده في القوة بكتيبة.

وردا على سؤال عن عدد القوات التي ستشارك بها كوت ديفوار، قال متحدث باسم الجيش إنها ستشارك بكتيبة قوامها 850 جنديا. ولم تحدد الدول الأخرى بعد عدد القوات التي يمكن أن تشارك بها أو ما إذا كانت ستشارك.