قال الاتحاد الإفريقي إنه يؤيد قرارات (إيكواس)بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت إيكواس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية لانقلاب النيجر.

وقررت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفعيل قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات تلك المنطقة من القارة السمراء.