وقالت الإدارة المحلية والعسكرية لمدينة كييف: "هجوم صاروخي يستهدف العاصمة كييف".

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في العاصمة قولهم إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في كييف.

من جهتها، ذكرت القيادة الجوية الأوكرانية أنه جرى إطلاق صواريخ روسية من طراز كينجال باتجاه منطقة العاصمة كييف.

وطلب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام روسية بإغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو بالعاصمة موسكو، وتأجيل مغادرة ووصول الرحلات الجوية.