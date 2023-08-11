الإدارةُ العسكرية طلبت إخلاء المناطق القريبة من المعارك، داعيةً سكان البلدات التي تمَّتِ استعادتُها إلى المغادرة، خاصة سكانَ كوبيانسك.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الروسي تعزيز مواقعه على جبهة كوبيانسك في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

فما أهمية المنطقة للطرفين؟ ولماذا تحول التركيز عليها مؤخرا؟

من كييف، يقول الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، بيتر زلماييف، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":