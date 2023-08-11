تتزايد حدة الاضطرابات والصراعات الداخلية حاليا في 10 بلدان أفريقية وهي أثيوبيا والسودان والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى والصومال والكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان، بالإضافة إلى الكاميرون وبوركينا فاسو.