يأتي البيان في وقت تخشى فيه وارسو من انتشار مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا والمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود.

و في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك نشر 10 لاف جندي في المنطقة الحدودية.

يأتي الإعلان بعد يوم من تصريح لمسؤول آخر قال فيه إن بولندا سترسل 2000 جندي إضافي إلى الحدود، مما يضاعف وجودها العسكري هناك، لتعزيز عمل قوات الشرطة وحرس الحدود.

وقال الجيش البولندي في بيان "بعد انتهاء الجولات القتالية يوم الثلاثاء، اكتشفت إحدى المروحيات التي كانت تقوم بدورية في المنطقة الحدودية عدم وجود فتيل في أحد الصواريخ، وأن الرحلة نفذت على طول الشريط الحدودي ولم تتم فوق مناطق سكنية.

ناشد الجيش السكان المحليين الاتصال بقوات الشرطة حال العثور عليه.

على مدى عامين، كانت بولندا تتعامل مع المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود من بيلاروسيا في محاولة لدخول البلاد بشكل غير قانوني.

واتهمت الحكومة البولندية والدول الواقعة على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا، بفتح الحدود أمام المهاجرين في عملية "حرب هجينة" تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الغرب.

وتشعر بولندا بالقلق أيضا من وجود مقاتلي فاغنر الذين انتشروا في بيلاروسيا بعد تمرد قصير الأمد في روسيا في يونيو الماضي.

وازدادت حدة القلق الأسبوع الماضي عندما دخلت مروحيتان عسكريتان بيلاروسيتان المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة، وهو أمر اعتبرته وارسو استفزازا متعمدا.