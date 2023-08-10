وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير، وصف ترامب الاتهامات المُوجهة إليه بالملفقة، مشيرا إلى أن من يُوجِّهون إليه الاتهام يَخشون فوزه بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، خاصة بعد تصدُّرِه استطلاعات الرأي بهذا الشأن.

فما هي استراتيجية ترامب للتعامل مع هذه القضايا العديدة التي يواجهها؟ وما الذي يعنيه إقراره بتأثير ذلك على حظوظه في الانتخابات؟

من غرينفيل في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال الباحث في معهد "R STREET"، جيمس والنر، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":