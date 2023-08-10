وتوصف الحكومة الجديدة بـ"التوافقية"، وتضم "وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين"، من بينهم 4 سيدات.

وفيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة:

1. رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية: الأمين زين علي مهمان

2. وزير الدولة وزير الدفاع الوطني: الجنرال ساليفو مودي

3. وزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم: العميد محمد تومبا

4. وزير الشباب والرياضة: العقيد الرائد عبد الرحمن أمادو

5. وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج: بكاري يو سنغاري

6. وزير الصحة العامة والسكان والأعمال الإجتماعية: الطبيب العقيد الرائد جربا حكيمي

7. الوزير مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن: الدكتور سومانا بوبكر

8. وزير الزراعة والثروة الحيوانية: محمد الحاج عثمان

9. وزير التعليم العالي والبحث و الابتكار التكنولوجي: الأستاذ محمدو سيدو

10. وزير التربية الوطنية ومحو الأمية والتعليم المهني والنهوض باللغات الوطنية: إليزابيث شريف

11. وزير النقل والتجهيز: العقيد ساليسو مهمان ساليسو

12. وزير المياه والصرف الصحي والبيئة: العقيد ميزاما عبد الله

13. وزير العدل وحقوق الإنسان حافظ الأختام: علي داودا

14. وزيرة الخدمة العامة والعمل والتشغيل: عيشة عبد الله توندي

15. وزير التخطيط العمراني والإسكان: ساليسو طاهيرو أمادو

16. وزيرة العمل الإنساني وإدارة الكوارث: عيسى لاوان وانداراما.

17. وزير البترول والمناجم والطاقة: محمد مصطفى باركي

18 - وزير الحرف والسياحة: مدام غيشين اغيشاتا عطا

19. وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي: سيدي محمد غاليو

20. وزير التجارة والصناعة: سيدو أسمان

21- الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالمالية: موموني بوبكر سعيدو

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة في نفس اليوم الذي من المنتظر أن يجتمع فيه زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الخطوات المقبلة لإعادة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.

وهددت إيكواس، خلال قمة عُقدت في 30 يوليو باحتمال استخدامها القوة العسكرية في النيجر، إذا لم يُعد قادة الانقلاب تسليم السلطة إلى بازوم في غضون أسبوع، لكن المهلة انتهت دون أن يحدث أي تغيير.

وأُطيح ببازوم في 26 يوليو بعدما اعتقله أفراد من حرسه في مقر الرئاسة.