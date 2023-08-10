وتابع المتحدث، في بيان، أن "الأمين العام يجدد التعبير عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة".

وكان رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو أعلن مؤخرا أن الرئيس "محمد بازوم محتجز مع زوجته ونجله من دون كهرباء ولا ماء".

كما أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها "قلقة جدا" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيا.

"أرز جاف وباستا"