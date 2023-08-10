قال مكتب المدعي العام في الإكوادور، في وقت متأخر من يوم الأربعاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن مشتبها به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.