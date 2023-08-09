من بينها المغرب

قال موقع صحيفة "آي نيوز" البريطانية إن الحكومة لم تذكر علنا أسماء هذه الدول، لكن تقارير أشارت إلى أن الأمر يتعلق بكل من غانا ونيجيريا وناميبيا والمغرب والنيجر.

أوضح المصدر أن هذه الدول كانت مقترحة من طرف حكومة بوريس جونسون السابقة.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن الحكومة واثقة من أنها "ستفوز في هذه المعركة".

وأضاف: "نحن نتطلع على نطاق واسع، كما هو الحال بالفعل مع الدول الأوروبية الأخرى، لتوسيع شراكات الهجرة مع دول أخرى".

"خطة ب"