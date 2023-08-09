وذكرت خدمة الطوارئ أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادثة ناجم عن انفجار مخزن للألعاب النارية في سيرغييف بوساد، والذي تسبب في إصابة 16 شخصا.

وقالت السلطات المحلية إلى أنه تم إخلاء كامل للمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية في البنايات المجاورة.

من جهتها، أوضحت صحيفة "موسكو تايمز"، نقلا عن الإدارة المحلية: "هناك الكثير من المباني التي تحطمت نوافذها".

وأضافت: "16 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث".

ونفى المصدر بعض التقارير التي تحدثت عن هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.