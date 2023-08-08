رغم أن الحرب في أوكرانيا لم تضع أوزارها بعد، إلا أنها دخلت المنهج الدراسي في روسيا.
كتاب الصف الـ11
- كشفت موسكو عن أن كتاب مادة التاريخ للصف الحادي عشر، أي للطلبة الذين يبلغون من العمر 17 عاما، يتضمن أجزاء عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.
- وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، في مؤتمر صحفي لتقديم الكتاب الجديد إن موضوعاته ترمي لنقل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى طلبة المدارس.
- تحدث الوزير كرافتسوف عن مهمتي "نزع السلاح" و"القضاء على النازية"، بوصفهما الأسباب الحقيقية وراء الحرب، وإيرادهما في الكتاب حتى يقتنع الطلبة بأن هذا هو الحال في الحقيقة.
- وهذه هي الأسباب التي ساقها الرئيس فلاديمير بوتين في بداية الحرب.
- ويغطي الكتاب مراحل تاريخية تمتد منذ عام 1945 حتى القرن الحادي والعشرين.
- وقال وزير التعليم الروسي إن هذا الكتاب سيكون متوفرا في كل المدارس في الأول من سبتمبر مع حلول العام الدراسي الجديد.
- أضاف أنه جرى تأليف الكتاب في أقل من 5 أشهر.
- تابع: "بعد نهاية العملية العسكرية الخاصة، بعد النصر، سنضيف ملحقا جديدا إلى الكتاب".